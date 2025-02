Dayitalianews.com - Trapani, rubavano rame all’interno dell’area del polo universitario, arrestato un uomo

La polizia di stato ha tratto in arresto unper furto aggravato in flagranza a seguito di una segnalazione di intrusionedel locale.Arrivati sul luogo, dopo aver ispezionato l’area circostante, gli agenti hanno sorpreso due persone mentre maneggiavano attrezzi da scasso per rimuovere componenti metallici da un vecchio impianto di refrigerazione in disuso. Avvicinandosi senza farsi notare, i poliziotti hanno intimato l’alt, ma uno dei due è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato immediatamente fermato.La refurtiva, circa 300 grammi di, unitamente ai vari strumenti di effrazione, venivano sottoposti a sequestro penale.Il reo, a seguito dell’arresto, veniva sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.