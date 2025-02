Ilrestodelcarlino.it - Transizione digitale per il futuro delle risorse umane nelle aziende

Le persone e le tecnologie, come l’intelligenza artificiale, sono sempre più nellavorativo di un’azienda, anche nell’area. Con questo focus, mercoledì, si è tenuto il primo incontro del 2025 organizzato da Confindustria Macerata, incluso nel laboratorio "Esg Marche" che è stato attivato un anno fa dall’associazione insieme a Intesa Sanpaolo e Fondazione Marche. L’obiettivo era quello di accelerare la crescita sostenibilePmi marchigiane, mettendo a disposizione progetti legati all’innovazione e allasostenibile,e circolare. La tavola rotonda per l’occasione è stata aperta dalla responsabile Area personale e Lavoro di Confindustria Macerata, Elisabetta Cristallini, e dal direttore Area Imprese Marche, Claudio Stecconi. L’economista del Dipartimento ricerca di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Rossetti, ha poi illustrato una serie di dati e parametri volti a sottolineare come gli investimenti e il capitale umano siano centrali per vincere la sfida della competitività.