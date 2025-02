Dayitalianews.com - Tragico incidente sull’A14, tir si schianta prima della galleria: un morto

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora sangue sulle strade italiane, precisamente sull’autostrada A14 dove la mattina di oggi 1° febbraio un autotrasportatore a bordo del suo tir si èto contro la parete dell’ingressoLazzaretto, tra Francavilla al Mare e Ortona, in provincia di Chieti in direzione Sud. L’accende i riflettori sulla pericolosità del tratto autostradale, dove un altro autoarticolato si èto poco tempo fa.Lo schiantoL’autotrasportatore nello schianto è rimasto incastrato tra le lamiere e ha perso la vita, mentre il collega che era con lui è rimasto ferito. Dopo l’impatto si è riversato sulla carreggiata una parte del carico, contenente olio lubrificante in fusti, situazione che ha reso obbligatoria l’uscita a Francavilla anziché al Mare-Pescara sud.