Thesocialpost.it - Tragico incidente sulla statale, camion invade la corsia opposta: scena atroce

Unstradale ha costato la vita a unista napoletano di 36 anni, avvenutoBasentana, poco dopo Potenza, in Basilicata.Il drammaticoIl giovane, originario dell’area Vesuviana, ha perso il controllo del mezzo pesante,ndo l’altraprima di ribaltarsi. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, tra cui un elisoccorso, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.Traffico bloccato per le operazioni di soccorsoIl traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del. L’ha scosso la comunità locale, che si stringe al dolore della famiglia della vittima.L'articololaproviene da The Social Post.