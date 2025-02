Tvzap.it - Tragico incidente, nell’impatto muore il musicista italiano

Leggi su Tvzap.it

Social.il. Un nuovostradale si è verificato nella giornata di oggi 1° Febbraio 2025 nel nostro Paese. Nello scontro ha perso la vita un noto. La notizia della sua scomparsa ha scosso tutti coloro che lo conoscevano sia privatamente che professionalmente. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. ( dopo le foto)Leggi anche: Maltempo, grossa frana in città: diverse auto travolte dal fangoLeggi anche: Andrea Prospero, l’autopsia non lascerebbe spazio a dubbi: “Perché è morto”Leggi anche: Terremoto in Italia all’alba: la zona colpitaLeggi anche: Aereo precipita tra le case: diversi morti, anche una bambina (VIDEO)sulla Nazionale Appia: morto un 30enneUn gravestradale si è verificato questa mattina, 1° Febbraio 2025, lungo la Nazionale Appia, nel territorio di Arpaia, al confine con la provincia di Caserta.