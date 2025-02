Laprimapagina.it - Tragedia nei cieli di Philadelphia: Learjet precipita vicino a un centro commerciale

Un piccolo aereo, un55, èto nei pressi del Roosevelt Mall, a, in Pennsylvania, colpendo diverse abitazioni e auto prima di schiantarsi e provocare un incendio. Lo ha confermato il sindaco della città, Cherelle Parker.A bordo del velivolo, appartenente a una compagnia di trasporto sanitario Med Jets, viaggiavano sei persone: un bambino malato, il suo accompagnatore e quattro membri dell’equipaggio. Al momento non è chiaro se vi siano vittime o il numero esatto dei feriti, ma i media statunitensi riportano che anche alcune persone a terra sono rimaste coinvolte.L’aereo era diretto a Springfield, nel Missouri, ed è scomparso dai radar poco dopo il decollo. L’incidente è avvenuto in un’area residenziale del quartiere Rhawnhurst, a meno di cinque chilometri dall’aeroporto di Northeast, che serve principalmente jet d’affari e voli charter.