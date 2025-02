Dayitalianews.com - Tragedia ad Ancona, bambina di 5 anni precipita dal terzo piano di una palazzina: è gravissima

La piccola sarebbe in pericolo di vita. L’incidente questa mattina, 1 febbraio, in un condominio del centro Questa mattina unadi 5ta daldi una, da un’altezza di circa sette metri, in via Rovereto ad, in, pieno centro. Da quanto riporta Ansa, lasarebbe finita sull’erba, poi soccorsa da un vicino e portata in casa prima di essere trasferita d’urgenza dal 118 al vicino ospedale materno infantile Salesi. Le indagini sulla dinamica dell’incidenteLa bimba, nata nel 2019 sarebbe in gravissime condizioni, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Mobile, Scientifica e Volanti per ricostruire la dinamica dell’incidente che sarebbe avvenuto intorno alle 11,15 di oggi, 1 febbraio. Immagine di repertorioL'articoloaddi 5daldi una: èproviene da Dayitalianews.