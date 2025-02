Quotidiano.net - Tragedia a Philadelphia: schianto di eliambulanza, nessun sopravvissuto

Leggi su Quotidiano.net

Non ci sono sopravvissuti allodi unasu un quartiere a nordest diavvenuto ieri sera. Lo ha detto alla Cnn la compagnia di eliambulanze proprietaria del velivolo, la Jet Rescue Air Ambulance. A bordo c'erano 6 persone: una bambina malata e sua madre, un pilota e un copilota, un paramedico e un medico, tutti messicani come pure la compagnia aerea. Il jet Medevac bimotore stava riportando la bambina in Messico dopo aver ricevuto cure a. Era da poco partito dall'aeroporto di Northeast- precisa la Federal Aviation Administration (Faa) - quando, per ragioni ancora da accertare, si è schiantato provocando una violenta esplosione. Era diretto verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri dove avrebbe dovuto fare rifornimento per poi proseguire verso la sua destinazione finale di Tijuana, in Messico.