Tragedia a Ostia: giovane azzannato in casa dai suoi due pitbull: è gravissimo

L'aggressione è avvenuta aNuova questa notte, 1 febbraio.Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di. Iduelo hanno aggredito all'interno della suaNuova. L'aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte.La notizia è stata riportata da La Repubblica; ilè stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Grassi di, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni.Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato i due, ancora in. I cani saranno affidati ai veterinari della Asl. Foto di repertorio