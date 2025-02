Thesocialpost.it - Tragedia a Molfetta: muore in un incidente stradale il 16enne Davide Farinola

Un drammaticoha scosso la comunità dinella serata del 31 gennaio. La vittima è, un ragazzo di 16 anni, deceduto in seguito a un violento scontro avvenuto intorno alle 21 in via Terlizzi, nei pressi del sottopasso del “Vico”.Un destino crudele quello di, che aveva già conosciuto il dolore della perdita quando era ancora in fasce. Suo padre, Luigi, fu una delle cinque vittime della strage della Truck Center, avvenuta il 3 marzo 2008 nella zona industriale della città.viaggiava su uno scooter insieme a un coetaneo quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto guidata da un 19enne che percorreva la stessa strada. L’impatto è stato devastante: entrambi i ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto, e le loro condizioni sono apparse subito gravissime.