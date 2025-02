Dayitalianews.com - Tragedia a Bari, scontro auto-scooter: muore ragazzo di sedici anni, un altro è ferito

sulle strade di Molfetta, in provincia di. Un giovane di 16ha perso la vita e un suo coetaneo è rimastonellotra il loroe un’. L’incidente si è verificato nella tarda serata del 31 gennaio, lungo via Terlizzi, sulle strade di Molfetta, in provincia diSono in corso le indagini affidate ai carabinieri, la ricostruzione esatta dell’incidente deve ancora essere determinata. Da quanto si sa, losu cui viaggiavano i due ragazzi è stato coinvolto in unocon un’condotta da un giovane di 19. Il conducente dell’si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che uno dei due veicoli abbia effettuato una manovra pericolosa. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e il conducente dell’è stato sottoposto a test per verificare l’assunzione di alcol o droghe.