Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-02-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilitànon ci sono sostanziali novità così come non ci sono particolari impedimenti sulla rete viaria città di permangono rallentamenti di lieve entità sulla tangenziale Tra l'uscita per Porta Maggiore viale Castrense in direzione di San Giovanni abbiamointenso nella zona del palazzo dello sport dell'EUR dov'è questa sera in programma il concerto di Max Pezzali inevitabili le ripercussioni al termine dell'esibizione sulla Cristoforo Colombo in via dell'Umanesimo sulla tangenziale domani domenica 2 febbraio per lavori di potatura tra le 7:30 e le 12 chiusura del tratto compreso tra Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione quindi dello Stadio Olimpico tutto ilproveniente da San Giovanni dalla Salaria ha fatto uscire a viale di Tor di Quinto non si esclude quindi la formazione di incolonnamenti maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito