Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-02-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione degli ago sul Raccordo Anulare né sulle consolari anche sulla tangenziale non si evidenziano particolari impedimenti per la circolazione nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Tuscolana all'altezza di via dell'Aeroporto ci sono brevi Code in direzione del Centro permanente intenso ma senza grossi problemi sulla Casilina tra il quartiere Alessandrino e giardinetti al palazzo dello sport dell'EUR il concerto sold out di Max Pezzali inevitabili le ripercussioni prima è al termine dell'esibizione sulla Cristoforo Colombo in via dell'Umanesimo maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale