Iltempo.it - "Traffico internazionale di droga". Italiana arrestata in Israele: il caso

Una donna residente a Prato, Daria Franchi, 37 anni, è stataall'aeroporto di Tel Aviv, in, con l'accusa didiper aver detenuto 10 chili di ketamina. Secondo quanto riporta «La Nazione», la donna pratese sarebbe al momento in stato di fermo, in attesa che le autorità israeliane convalidino l'arresto. Sarebbe stata fermata lo scorso 24 gennaio e da quel giorno è detenuta in un carcere femminile a circa 30 chilometri da Tel Aviv. Da allora, però, la famiglia non ha avuto più notizie di lei, tanto che la madre ha sporto denuncia di scomparsa in questura a Prato. I familiari, che hanno preferito non commentare la vicenda, sono stati informati dell'arresto e adesso attendono di avere ulteriori notizie. La vicenda è seguita anche dal ministero degli Esteri.