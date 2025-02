Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 1 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Doppio appuntamento oggi – sabato 1°– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 33 e 34 in.Ozan ha appena iniziato un nuovo lavoro come coordinatore di progetto alla Faray Holding, e grazie a questa opportunità potrà restituire a Oltan il milione di dollari che aveva perso.Tarik scopre la lettera di Yesim e realizza che la donna è fuggita con la loro bambina. In preda alla disperazione, decide di chiedere aiuto a Oltan per rintracciarla.