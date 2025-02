Ilrestodelcarlino.it - Tour tra le bancarelle. Il re della fiera è il cibo: "Meglio di Sant’Antonio"

Un fiume di persone si è riversato in piazza Grande e lungo la via Emilia, toccando anche via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre, per passeggiare tra le 505, assaggiare prelibatezze e trovare l’oggetto più chiacchierato del periodo. Ladi San Geminiano si conferma uno dei momenti più sentitifesta del Patrono, capace di attrarre tra le vie cittadine visitatori e turisti da ogni parte d’Italia. "Non sono modenese, ma vengo qui da più di cinquant’anni – dice Anna Rita Larcinese, turista affezionata alla–. Devo dire però che quest’anno è un po’ più povera di banchi artigianali. Vedo molti vestiti, molti stand con abbigliamento che una volta non c’erano. Prima si poteva trovare più facilmente manufatti di legno, di ceramica, antiquariato". E se chi visita laogni anno può lasciarsi andare a confronti, chi la conosce per la prima volta resta sicuramente stupita.