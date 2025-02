Sport.quotidiano.net - TORNEO QUATTRO NAZIONI. L’Italia sfiderà Polonia, Ungheria e Slovenia. Nel mirino c’è il bis del successo di Budapest

Terza e ultima pausa internazionale IIHF, con le rappresentative italiane di hockey su ghiaccio pronte a tornare in azione., dal 3 al 9 febbraio, sarà a Sosnowiec, in, per il 4cone i padroni di casa. A novembre gli azzurri hanno vinto il 4di. Giovedì 6 sfida con la(ore 18), venerdì con l’(ore 14.15), sabato con la(ore 18.15). Le azzurre, invece, giocheranno a Fondo, in Trentino. Il 5 (ore 18.15), il 6 (ore 16) e il 7 (ore 18) tre amichevoli interne in vista dei Mondiali Divisione I Gruppo B, in programma a Dumfries (Gran Bretagna) dal 9 al 15 aprile. R.S.