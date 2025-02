Ilrestodelcarlino.it - Torna il ’Carnevale dei sogni’. Musica, balli e maschere in piazza. Attesa per la grande festa

e tante. È ricca la ricetta del ‘Carnevale deidi Forlì che prenderà vita inSaffi domenica 23 febbraio a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio. "Vogliamo che questa giornata – commenta l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino – rappresenti un momento di divertimento per i bambini e per le loro famiglie, ma anche un’occasione in più per vivere il nostro bel centro storico animato e pieno di". La, infatti, sarà proprio una delle protagoniste principali della giornata: a scegliere pezzi dagli anni Sessanta a oggi sarà un dj d’eccezione: Fabrizio Ferrari, voce storica di radio Rtl 102.5. Lasarà la cornice di una serie di animazioni coloratissime e a darne conto è Manuele Piana, dell’agenzia milanese Ema 70, che ha curato l’organizzazione dell’evento: "Sul palco, insieme al dj, ci saranno tanti cosplayer in maschera che porteranno i personaggi più amati di ogni epoca con animazioni ee, soprattutto, molte parate a tema che si svilupperanno in tutta la".