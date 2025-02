Inter-news.it - Torino-Inter Primavera 3-0, pagelle: difesa horror, pochi 6!

Leggi su Inter-news.it

L’perde contro ilcon il risultato di 3-0. Bovo si perde la marcatura e non gioca una grande partita, idem Pinotti. Ledella partita. Zamarian 6: Non è colpevole nei gol subiti dall’contro il. Non può nulla né su Della Vecchia, né su Perciun.Della Mora 5.5: Non aiuta mai la fase offensiva ed ini numeri sono. Bocciatura ovvia.Garonetti 5.5: Ilentra troppo facilmente in area di rigore, anche lui è tra i responsabili della sconfitta odierna.– dal 71? Alex Perez 6: Importante recuperare il difensore arrivato dal Real Betis in estate. Aggiunge minuti alle gambe e va bene così.Alexiou 5: Impossibile dare la sufficienza ad un singolo in. Il capitano è tra i bocciati, sul 3-0 si perde Mendes e dimentica la marcatura completamente.