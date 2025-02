Inter-news.it - Torino-Inter Primavera 3-0, il tabellino della partita della 22ª giornata

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo ilvalida per la ventitreesimadel Campionato2024-2025.BRUTTA SCONFITTA – L’subisce una cocente sconfitta, sia per il modo in cui è arrivata che per le conseguenze in termini di classifica, contro il. Sul primo piano, perché i nerazzurri non sono mai apparsi realmente in possesso degli strumenti per far male alla squadra granata, nonostante il terzo posto in classifica e le ovvie ambizioni di successo finale da parte dei nerazzurri. Per quanto riguarda il secondo aspetto, con questa sconfitta i meneghini perdono la possibilità di agganciare momentaneamente la Fiorentina e la Roma, entrambe a 46 punti, in testa alla classifica, in attesa delle loro gare di oggi rispettivamente contro Sampdoria in casa e Lecce in trasferta.