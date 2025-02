Ilrestodelcarlino.it - ’Topi d’appartamento’, l’Udc lancia l’allarme

Il coordinatore Udc di San Costanzo Marco Gasparini (foto) interviene sulla piaga dei ‘topichiedendo un incremento degli organici delle forze dell’ordine e più controlli. "Si stanno intensificando nelle ultime settimane episodi di furti nelle abitazioni – evidenzia - e anche nel nostro comune abbiamo subito più volte tali reati, che allarmano la cittadinanza e minano quel senso di sicurezza che era proprio dei nostri piccoli comuni. Le forze dell’ordine, che ringraziamo per il costante impegno, data la carenza di organico a fatica riescono a garantire il loro servizio". L’esponente Udc aggiunge: "Riteniamo urgente porre l’attenzione su questo problema, chiedendo in primis al governo di tutelare in ogni modo i cittadini, soprattutto i più indifesi, dare maggiori strumenti di indagine e di azione alle forze dell’ordine con un aumento di organico e chiediamo anche alle autorità locali di impegnarsi in ogni modo.