Panorama.it - Tom Homan: "Sui clandestini, l'Italia faccia come Trump"

Leggi su Panorama.it

È stato uno dei primissimi nominati da Donaldnel suo nuovo team presidenziale. E la ragione è intuibile. Oggi, Tomè il responsabile della frontiera (lo “zar”,si dice in gergo Oltreatlantico). È l’uomo, cioè, a cui è stata affidata la delega forse più delicata dell’attuale amministrazione americana: quella alle espulsioni e al controllo dei confini. Un tema, questo, che ha notoriamente rappresentato uno dei pilastri fondanti della campagna elettorale di, lo scorso anno.non è esattamente uno che le manda a dire. Ha le physique du role dello sceriffo inflessibile. Ma, checché ne dica qualcuno, non è un fanatico. È un pragmatico, che conosce il mestiere. Anzi, in un certo senso, potremmo definirlo quasi un tecnico.Nonostante una certa vulgata tenda a presentarloun estremista accecato dall’odio per gli immigrati,ha iniziato la sua carriera ai tempi di Ronald Reagan.