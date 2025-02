Thesocialpost.it - “Toglie i bambini ai genitori”, terribile scoperta sulla setta cristiana: lo fa da decenni

Leggi su Thesocialpost.it

Negli Stati Uniti, per oltre quattro, unasegreta ha sottratto centinaia dinon sposati, membri della congregazione, per darli in adozione, spesso ad altri adepti della. Lo rivela un’inchiesta della BBC, secondo cuivicenda sta ora indagando l’FBI.La“The Truth” e il sistema delle adozioni forzateConosciuta come “The Truth” o “Two by Two”, lacostringeva giovani madri nubili a separarsi dai loro figli, spaventandole con minacce di espulsione e dannazione eterna. Alcune vittime hanno raccontato di aver subito abusi fisici ed emotivi da parte delle famiglie adottive.Una donna, violentata a 17 anni nel 1988, ha raccontato di essere stata costretta a dare in adozione il suo bambino a una coppia sposata della. “La paura dell’inferno era così grande che ho ceduto”, ha dichiarato.