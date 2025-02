Liberoquotidiano.it - Tir perde il carico di ecoballe e travolge un gruppo di ciclisti: choc a Salerno, un bilancio drammatico

Unquello del grave incidente avvenuto a. In via Fra' Generoso, un camion ha perso il suodi, che ha travolto un gruppetto diche percorrevano la strada in senso opposto. Secondo quanto si apprende, un uomo di 49 anni ha perso la vita, un'altra persona è invece ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco, polizia e polizia municipale. i Caserta. Sono ancora in atto le operazioni per la messa in sicurezza della strada, il recupero dellee del mezzo pesante. La polizia sta effettuando i rilievi e la strada è momentaneamente chiusa al transito per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.