Agi.it - Tir perde ecoballe, ciclisti travolti. Un morto e un ferito grave

Leggi su Agi.it

AGI - Un ciclista ha perso la vita e un altro èin gravi condizioni dopo che una balla di rifiuti sarebbe caduta da un camion e avrebbe travolto il gruppo di persone in bicicletta. È accaduto questa mattina a Salerno, in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al castello Arechi. Secondo una prima ricostruzione, il tir in transito ha perso parte del carico diche ha travolto il gruppo disulla corsia opposta. Immediato l'arrivo dei soccorritori sul posto, vigili del fuoco, sanitari del 118, poliziotti e agenti della Polizia municipale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei, un uomo di 49 anni originario di Caserta, non c'e' stato nulla da fare. Sul posto, anche il magistrato di turno.