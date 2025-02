Ilfattoquotidiano.it - “Ti sei fermato solo perché ti è arrivato il rinculo. Se Corona dice il falso denuncialo”: Selvaggia Lucarelli smonta la versione di Fedez

“Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone”.commenta lo sfogo di, che nelle scorse ore ha deciso di intervenire sui social per provare a fare chiarezza circa le ultime rivelazioni di Fabriziosul conto suo e della ex moglie Chiara Ferragni, a partire dalla relazione con Angelica Montini che il rapper avrebbe cercato addirittura pochi attimi prima di sposare l’influencer.“Tra i tanti errori che ho commesso, ho condiviso pensieri con Fabrizio . Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze” sono state le parole di, cuiribatte in alcune Instagram stories in questi termini: “È un anno che l’amico tuo continua a diffondere notizie sulla tua vita e su quella di persone a te vicine, facendo del male a tante persone.