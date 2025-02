Juventusnews24.com - Thuram spesso sostituito? La spiegazione di Thiago Motta. Ha confessato questa cosa sul centrocampista francese

di Redazione JuventusNews24da: il mister bianconero ha parlato così dei cambi e delMisterha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, rispondendo anche a una domanda suche èstatonegli ultimi match della Juve.– «Dobbiamo parlare di ogni partita che ha giocato. Non tutte le partite sono uguali. Sono contento del lavoro che sta facendo Khephren, è un grande giocatore che abbiamo. Sia dall'inizio che a partita in corso. Chi inizia e i cambi sono in funzione aritengo adatto per la partita per arrivare alla vittoria. Dipende da gara in gara. Bisogna fare un'analisi globale».LA CONFERENZA STAMPA DIPRE JUVE EMPOLI