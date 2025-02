Juventusnews24.com - Thiago Motta torna su Juve Benfica: cosa non ha funzionato nel KO in Champions League! Parole chiare del tecnico

di RedazionentusNews24su: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sulla sconfitta inMisterè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima partita dellacontro l’Empoli rindo sulla sconfitta contro il.QUALE DEI DUE GOL COLLO HA FATTO PIU’ ARRABBIARE – «Dobbiamo migliorare su tutto, quando arriva un gol alla fine è una situazione in cui possiamo sicuramente limitare gli errori. Finché uno perde la palla, ci sono tante situazioni prima di prendere gol. Individualmente e collettivamente. Questo è il percorso di migliorare per la prossima partita. Dobbiamo essere più solidi, aggressivi, attaccare l’avversario nel modo migliorare per metterli in difficoltà. Abbiamo avuto, contro il, situazioni in cui abbiamo fatto bene e altre in cui possiamo migliorare.