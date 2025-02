Ilnapolista.it - Thiago Motta nervosetto e dall’aspetto stanco: «La Juventus è migliorata in questi mesi»

Thiago Motta presenta Juventus-Empoli in conferenza stampa, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A in programma domani alle 12:30. Il tecnico è apparso nervosetto, con la barba non fatta, e dall'aspetto stanco. Ad alcune domande ha risposto a monosillabi. Le sue parole riproposte da Tmw.

Che reazione vuole vedere domani?
«Una vittoria. Abbiamo una partita importante in casa, da giocare in casa contro l'Empoli e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria».

Cosa si sente di dire ai tifosi?
«Noi siamo i primi a non essere contenti dei risultati, soprattutto gli ultimi due che abbiamo ottenuto. Dobbiamo concentrarci su domani e fare una grande partita per arrivare alla vittoria che è il nostro grande obiettivo».