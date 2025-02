Juventusnews24.com - Thiago Motta, cosa manca a questa Juventus? L’allenatore rivela la sua idea: «Per mantenere un certo livello bisogna avere continuità»

di RedazioneNews24? Lazione delbianconero in vista della sfida contro l’EmpoliAlla vigilia di Juve–Empoli è intervenuto in conferenza stampa misterper analizzare la sfida e quello chesquadra dopo le due sconfitte consecutive.JUVE – «Una squadra perundeve. La prova si ha nel campionato, dove abbiamo avuto alti e bassi. Senza l’alibi degli infortuni. Sono situazioni che ci sono capitate e fan parte del gioco. Di sicuro una squadra per restare a undeve. Oggi non siamo stati capaci di farlo. Abbiamo fatto partite molto interessanti con performance interessanti ma non siamo arrivati al risultato finale che è il nostro obiettivo principale che è la vittoria.