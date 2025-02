Nerdpool.it - The Walking Dead: The Ones Who Live – Spiegazione del finale della Stagione 1: cosa succede a Rick e Michonne?

Dopo sei episodi ricchi di azione e colpi di scena, la storia digiunge alla sua conclusione nella1 di The: TheWho. Dopo oltre cinque anni dalla misteriosa scomparsa diin The, Andrew Lincoln torna a vestire i panni del celebre protagonista, affiancato da, interpretata da Danai Gurira. Sebbene siano riusciti a ricongiungersi contro ogni aspettativa, la coppia ha dovuto affrontare un nemico tra i più pericolosisaga: il CRM (Civic Republic Military). La battaglia contro questa organizzazione militare si è rivelata estremamente complessa, ma le abilissime strategie di sopravvivenza dihanno giocato un ruolo fondamentale nella loro vittoria.Liberare il CRM e permettere alla Civic Republic di operare in modo più pacifico sembrava essere il destinocoppia, ma il vero momento culminante delè stato un altro: la riunione con i loro figli.