The Walking Dead | The Ones Who Live il finale rende più probabile un altro crossover di TWD

Il ritorno di Rick Grimes ad Alexandria neldi The: TheWhoha aperto nuove possibilità per un futurocon i personaggi principali del franchise. Dopo anni di assenza, la sua riunione con Michonne e i loro figli suggerisce che il personaggio potrebbe nuovamente essere al centro della narrazione di The.Rick torna ad Alexandria: un segnale per ilL’epilogo di TheWholascia intendere che la famiglia Grimes sia tornata ad Alexandria, il cherebbe più facile il coinvolgimento di altri protagonisti storici. Anche se non è esplicitamente confermato, i dettagli scenografici della scenasuggeriscono che la riunione sia avvenuta nelle vicinanze della comunità.Dal momento cheCity è ambientato nel futuro rispetto alla timeline principale e che Daryl Dixon è l’unico spin-off allineato temporalmente, appareche unvedrà Rick protagonista.