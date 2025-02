Universalmovies.it - The Sandman | La serie tv Netflix finirà con la Stagione 2

Leggi su Universalmovies.it

Latv Thesi chiuderà con la secondaattualmente in via di sviluppo in casa.La notizia è stata diffusa ieri dai principali organi di informazione cinematografica (via SuperHeroHype), e successivamente confermato dallo showrunner dello show “Allan Heinberg“. In una nota stampa, infatti, lo showrunner ha affermato:“Lasi è sempre concentrata esclusivamente sulla storia di Dream e nel 2022, quando abbiamo esaminato il materiale rimanente di Dream dai fumetti, sapevamo di avere abbastanza storia solo per un’altra. Siamo estremamente grati aper aver riunito di nuovo il team e averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele in un modo che speriamo sorprenderà e delizierà i lettori fedeli dei fumetti e i fan del nostro show.