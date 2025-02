Universalmovies.it - The Odyssey | Elliot Page, Samantha Morton ed altri nel cast

Ildell’epico nuovo film di Christopher Nolan dal titolo Thecontinua ad accogliere nuovi attori.Deadline ieri ha confermato che ildel film di Nolan conterà anche su, Himesh Patel e Bill Irwin. A parte quello della– la prima volta in assoluto con Nolan – gliingaggi possono essere definiti come “usato garantito“, di fatto siache Patel e Irwin hanno già fatto parte deldi film precedenti diretti dal regista. Nessun dettaglio sui ruoli è stato al momento riferito.TheLocations ItalianeTheNote di ProduzioneChristopher Nolan dirige il film, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy. Le riprese dovrebbero partire nella prima metà del 2025.