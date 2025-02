Metropolitanmagazine.it - Thais Wiggers, chi è il nuovo misterioso compagno: “Ora ho accanto una persona meravigliosa che mi sostiene”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

parla a Verissimo dell’amore ieri e oggi: “Non sono stata fortunata in amore, nonostante questo sono una romantica e sogno ancora il matrimonio”, dice l’ex Velina, 39 anni, che nel 2008 è diventata mamma di Julia, nata dalla relazione con Teo Mammucari.La più importante e celebre storia d’amore della modella è stata quella con il conduttore Teo Mammucari, conosciuto nel periodo in cui lei era Velina a Striscia la Notizia. La coppia si è fidanzata nel 2006 e dal loro amore è nata una splendida figlia, Julia, nel 2008; tuttavia, dopo pochi anni di relazione, i due si sono detti addio nel 2009. Successivamente la modella ha avuto una lunghissima relazione dal 2010 al 2018 con Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene nonché ex presidente del Palermo, carica ricoperta per una breve durata nel 2017.