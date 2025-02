Anteprima24.it - Teverola, l’amministrazione depone corona di alloro ai Caduti della Grande Guerra

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di sabato 1 febbraio, in via Cavour, si è tenuta la commemorazione dei, cui era presente tuttadel comune di, guidata dal sindaco Gennaro Caserta e dal presidente del consiglio Sara Pellegrino. Alle ore 11:00 è stata deposta ladipresso il monumento ai,poi la benedizione del parroco Don Evaristo Rutino ed i salutipresidente del Comitato Elena Nugnes,presidente del consiglio Sara Pellegrino e del sindaco Gennaro Caserta. Un’occasione per ricordare l’anniversario dell’inaugurazione del monumento, ovvero la “Regina”, che fu posto nel cuorecittà il 30 gennaio del 1921, quando la primaMondiale era terminata da due anni, e che fu il terzo in tutta Italia.