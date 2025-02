Lanazione.it - Test dell’Arpat a Marina. Campionamenti negativi. I rischi per l’ambiente

Al momento non ci sono segnalazioni di rilasci significativi di sostanze inquinanti dalla nave Guang Rong incagliata adi Massa. Lo ha reso noto l’Arpat a seguito deieffettuati per conoscere lo stato biologico delle acque, in particolare fitoplancton, sedimenti e granulometria, al fine di monitorare l’evoluzione delle matrici ambientali durante le fasi di rimozione del relitto e di valutare lo stato di salute dell’ecosistema marino. Nella giornata di ieri sono proseguite le operazioni di collocazione delle panne galleggianti intorno all’imbarcazione che serviranno a contenere gli effetti di un eventuale sversamento di carburante dal cargo (che si tratterebbe – ha dato assicurazione il sindaco Francesco Persiani – di 104 tonnellate di diesel, quindi un combustibile molto liquido che evapora).