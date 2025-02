Feedpress.me - Terribile scontro tra due auto a Catania: un morto e due feriti

Leggi su Feedpress.me

E’ di une dueil bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6.30 nella zona industriale di, in via Angelo Aiello, nei pressi del Centro Commerciale «Porte di» sotto il cavalcavia dell’Asse dei Servizi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone coinvolte nellotra due. In una c'era solo il.