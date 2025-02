Thesocialpost.it - Terremoto, scossa nel primo pomeriggio: magnitudo 4.6

Unadidi4.6 è stata registrata oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 14:29, con epicentro localizzato nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia.Profondità del sisma e dati tecniciSecondo i dati forniti dai sismografi, il sisma si è verificato a una profondità di 17 chilometri, caratteristica che potrebbe aver limitato gli effetti in superficie.Nessun danno segnalatoAl momento, non si segnalano danni a persone o cose. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per eventuali aggiornamenti.Area sismica attivaLe Isole del Dodecaneso, situate in una zona altamente sismica, sono frequentemente interessate da eventi tellurici di varia intensità. Restano comunque in vigore le consuete raccomandazioni di sicurezza per la popolazione locale.L'articolonel4.