Terra Fuochi il prefetto di Napoli | Non siamo all’anno zero

Tempo di lettura: 2 minuti“Sulladeinon”. Ildi, Michele di Bari, lo ripete spesso durante l’incontro che ha convocato oggi dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia per non aver preso le dovute misure a tutela dei cittadini. Un incontro, quello di oggi, sollecitato dai medici per l’ambiente che ha visto la presenza del vice presidente della Regione Campania nonchè assessore all’Ambiente della Regione, Fulvio Bonavitacola, dei vertici delle forze dell’ordine, di alcuni parlamentari, di don Maurizio Patriciello, come del Procuratore diNord, Maria Antonietta Troncone.Snocciola i dati del 2024, il, per dimostrare quanto fatto e soprattutto i risultati raggiunti che “dicono chesulla strada giusta e che abbiamo fatto una serie di interventi capaci di frenare questo fenomeno”.