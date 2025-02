Foggiatoday.it - Terra dei fuochi, l'allarme di Antonio Marfella: "Il problema ora si è spostato a Foggia"

Leggi su Foggiatoday.it

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Cedu) ha condannato le autorità italiane, ree di "non aver adottato misure" per difendere i cittadini dalladeiin Campania. Nella giornata di oggi si è tenuto un vertice in Prefettura per discuterne le ricadute e le azioni territoriali.