Terra dei Fuochi | Auriemma M5S bene tavolo sul tema ma devono seguire azioni concrete

“Un importante riconoscimento va alle associ, comitati e cittadini e cittadine che da sempre hanno denunciato”“Il riconoscimento giuridico della grave negligenza dello Stato Italiano sulladeida parte Corte Europea per i diritti dell’uomo certifica un obbligo a cui lo Stato non può più sottrarsi. Oggi alconvocato dal Prefetto di Napoli sulho ribadito proprio questo. Servonoper risanare unamartoriata e bistrattata, a partire dell’esame dell’inquinamento delle falde acquifere e dalla richiesta di scorporare i dati epidemiologici dei comuni che rientrano nella cd.dei. Così come è fondamentale un intervento serio sul controllo delle aziende che insistono sul nostro territorio. Un importante riconoscimento va alle associ, comitati e cittadini e cittadine che da sempre hanno denunciato lanciando un allarme che purtroppo le istituzioni non hanno ascoltato fino in fondo.