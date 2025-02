Ilfattoquotidiano.it - Terra dei fuochi – 22 anni di smaltimenti killer. I processi, la camorra e la morte per tumore del poliziotto che scoprì il disastro

, informazioni cruciali rivelate e tenute segrete, sequestri e dissequestri, prescrizioni, vite perse pur di arrivare alla verità. C’è di tutto nella storia delladeie deiche questa vicenda ha innescato. D’altronde c’è ancora molto da ricostruire dietro ventiduediilleciti avvenuti tra le province di Napoli e Caserta, orchestrati dalla. Circa dieci milioni di tonnellate di rifiuti di ogni specie, dall’amianto all’alluminio, fino ai reflui liquidi contaminati da metalli pesanti, trasportati in oltre 400mila camion, che hanno attraversato mezza Italia per arrivare in Campania. Una vicenda, per cui l’Italia è stata condannata dalla Cedu), portata alla luce alla luce per la prima volta negliNovanta, grazie al lavoro delRoberto Mancini, che morì nel 2014 a causa di uncausato dal continuo contatto con i rifiuti tossici e radioattivi.