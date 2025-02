Ternitoday.it - Terni, dolore per la scomparsa di Daniele Capitanucci: “Mancherà il tuo sorriso”

Leggi su Ternitoday.it

e vicinanza alla famiglia espressa da tanti amici, conoscenti e cittadini diper la morte di, il 50enne ternano vittima di un incidente stradale lungo la Valnerina all’alba di sabato mattina. L’uomo percorreva la strada a bordo di uno scooter quando, per cause in.