Ternana, il mercato si chiude al fotofinish. Salta l’affare-Tozzuolo, caccia a un difensore

di Augusto AusteriTERNIUncentrale sul filo di lana e magari una pedina di fascia destra per il centrocampo-trequarti (spunta Di Marco). E’ la linea operativa che sarà seguita nelle ultime 72 ore del calciola cui sessione sirà alla mezzanotte di lunedì prossimo. Dovendo rinunciare all’arrivo di Alessandroin seguito al mancato accordo con il Gubbio (il calciatore, in scadenza di contratto, aveva dato il proprio assenso a vestire la maglia della), il diesse rossoverde Carlo Mammarella sta portando avanti situazioni alternative già in essere, come egli stesso ha spiegato nei giorni scorsi. Alla corte di Ignazio Abate potrebbe quindi arrivare unin uscita dalla Serie B, oppure uno importante di categoria. Considerando l’uscita del lungodegente Krastev che rientra alla Fiorentina, appare difficile che il reparto resti invariato, nonostante l’appurata duttilità di pedine esperte come Tito e Martella impiegabili anche come braccetto mancino in una difesa a tre, senza dimenticare l’affidabilità mostrata dal giovane Maestrelli che, reduce da infortunio, starebbe per tornare a disposizione.