Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione: "Hai toccato il seno alla mia fidanzata: paga o ti denuncio"

Un trentacinquenne di Cesena dovrà rispondere didavanti al giudice del tribunale di Forlì. Ieri all’udienza preliminare, dove l’uomo era difeso dall’avvocato Raffaele Pacifico, sono stati ripercorsi i fatti. Era la primavera del 2023, esattamente il mese di maggio. Una sera, il 35enne finito accusato di, e la sua(anch’essa di Cesena) si trovavano in un ristorante nelle colline cesenati per una cena romantica. Ma qualcosa ha destabilizzato la compagna del 35enne, tanto da provocare delle serie conseguenze. Durante la cena la donna ha detto che andava fuori dal ristorante per fumare una sigaretta, dato che nel locale ovviamente non era consentito il fumo. Sono passati solo pochi minuti, forse una decina o poco più, e la donna è rientrata nel locale pieno di gente.