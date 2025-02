Ilgiorno.it - Telecamere efficaci. In calo le discariche

Sessantacinquecollegate a un’unica centrale di controllo accessibile alla polizia locale e ai carabinieri. Due nuove foto trappole in sostituzione di quelle attuali che sono ormai vecchie. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti passa da qui. E i risultati ci sono: il costo per lo smaltimento delleabusive è passato da circa 11mila euro nel 2022 a 4mila nel 2023 e si prevede che scenderà ulteriormente a tremila nel 2024. "Questi dati dimostrano che il nostro impegno sta dando i suoi frutti, lesono uno strumento fondamentale per combattere l’abbandono di rifiuti – commenta il sindaco Angelo Bosani – ma certamente non possono coprire tutto il territorio. Le strade di Pregnana si estendono per circa 25 km e ci sono anche parchi e piazze. È impossibile monitorare ogni angolo senza il supporto della comunità".