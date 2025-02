Tech diet | l’Intelligenza artificiale è la nuova weight watcher

Leggi su .com

Life&People.it Avete ragione: laa è più noiosa di un red carpet senza drammi. Ma mentre scrolliamo alla ricerca della prossima tendenza food su Instagram, la scienza ha fatto il colpo grosso. Dimenticate le solitee delle star (bye bye, succo di sedano!), ora è un algoritmo che legge il nostro DNA come Anna Wintour decifra le collezioni di Prada. L’alimentazione ha trovato neluna personal shopper del frigo, e il nostro codice genetico è più prezioso di una Birkin bag vintage. Benvenuti alla food revolution, in cui ogni boccone è couture e il metabolismo ha finalmente trovato il proprio stylist personale.DNA: il personal stylist molecolareQuante volte abbiamo desiderato avere ilologo delle celebrity nel nostro smartphone? Ora la genetica fa molto di più: svela i segreti del metabolismo come un insider della moda rivela gli scandali del Met Gala.