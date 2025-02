Teatro San Carlo | la stagione di musica da Camera prosegue con il Sestetto d’Archi e Sinfonie d’Opera

Leggi su Ildenaro.it

È duplice l’appuntamento aldi Sandomenica 2 febbraio.Ladidaproseguirà alle ore 18:00: protagonista sarà ilcomposto dai Professori d’Orchestra Gabriele Pieranunzi e Loana Stratulat al violino, Luca Improta e Francesco Mariani alla viola, Aurelio Bertucci e Matilde Agosti al violoncello. In programma, i Sestetti per archi di Johannes Brahms: il n. 1 in Si bemolle maggiore, op. 18 e n. 2 in Sol maggiore, op. 36.Alle ore 20:30, invece, sarà la volta delladi Concerti con “”: Maurizio Agostini sarà sul podio per dirigere l’Orchestra del Lirico di Napoli. Replica martedì 4 febbraio, sempre alle 20:30.Il concerto rientra in Città Metropolitana della, un progetto di diffusione e valorizzazione della culturale rivolto alla collettività nato dalla partnership tra la Fondazionedi Sane la Città Metropolitana di Napoli.