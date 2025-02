Laspunta.it - Teatro dei piccoli a Frosinone, in scena “Il piccolo principe”

Leggi su Laspunta.it

Torna aalVittoria “Ildei”, storica rassegna totalmente dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni, ormai arrivata alla nona edizione, organizzata dalla compagnia Errare persona. Grazie alla collaborazione del Comune di, e in particolare del sindaco Riccardo Mastrangeli e degli assessori Rossella Testa (centro storico) e Simona Geralico (cultura), la rassegna vede la partecipazione di importanti compagnie diragazzi provenienti da tutta Italia e inserite all’interno del circuito nazionale diragazzi chiamato Utopia. Grandi classici per l’infanzia si alterneranno anche con sperimentazioni di nuovi linguaggi, adatti a tutto il pubblico. Direzione artistica di Damiana Leone.Il secondo dei tre spettacoli in cartellone si terrà oggi 1° febbraio: alle 17.